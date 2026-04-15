Aufklärung und Kontrolle – mit diesen beiden Instrumenten hat die Stadt 2025 begonnen, für eine bessere Biomüll-Qualität zu sorgen. Beides hat gefruchtet.

Vor einem Jahr ist die Stadt Pirmasens unter Handlungsdruck geraten: Am 1. Mai 2025 ist eine bundesweit geltende Bioabfallverordnung in Kraft getreten, die maximal drei Prozent Fremdstoffe im Bioabfall erlaubt. Das Problem der Stadtverwaltung: Im Pirmasenser Biomüll hat eine Sortieranalyse im Sommer 2024 einen Fremdstoffanteil von 10,2 Prozent ergeben. Der Bioabfallverwerter drohte der Stadt daraufhin, den Biomüll aus der Horebstadt nicht mehr anzunehmen oder, wenn doch, ihn aufwendig nachzusortieren, was jährliche Zusatzkosten von etwa 90.000 Euro nach sich gezogen hätte. Das war die Ausgangslage für Bürgermeister Michael Maas und die Abfallabteilung des städtischen Wirtschafts- und Servicebetriebs (WSP) zum Jahreswechsel 2024/25.

Bis zum 1. Mai vergangenen Jahres wurde ein großes Maßnahmenpaket erarbeitet, das auf zwei Säulen steht: Aufklärung und Kontrolle. Die Aufklärungskampagne reichte von Informationsveranstaltungen mit Abfallberaterin Kerstin Trappmann in Quartierbüros und Stadtteiltreffs über ein Starterset für alle Haushalte mit Biomüllpapiertüten und Mülltrennungsinformationen bis zu Aufklebern auf den Biomülltonnen.

Fremdstoffanteil deutlich zurückgegangen

Aufbauend auf die Aufklärungskampagne, wie eine Biotonne richtig befüllt wird, hat die Stadtverwaltung einen Monat später mit der Kontrolle der Biomüllbehälter begonnen: Neben einer manuellen Überprüfung der Biotonnen durch städtisches Personal wurde an das Biomüllfahrzeug ein automatisierter Detektor installiert, der bei der Gefäßleerung erkennt, ob die Biotonne korrekt befüllt ist. Wenn das nicht der Fall ist, bleibt die Tonne stehen und muss vom Besitzer nachsortiert werden, um später in ordnungsgemäßem Zustand geleert zu werden.

Nach knapp einem Jahr zieht Bürgermeister Michael Maas ein positives Fazit: „Die flächendeckenden Kontrollen zeigen insgesamt eine positive Wirkung.“ Insbesondere die technische Unterstützung durch den Müllwagen mit dem Detektor in Verbindung mit Sichtkontrollen habe sich bewährt. „Auffällig ist, dass der Anteil an Fremdstoffen, vor allem an Biokunststofftüten, deutlich zurückgegangen ist“, informiert der für die Abfallentsorgung zustände Bürgermeister. Für ihn deutet diese Entwicklung darauf hin, dass das Bewusstsein der Pirmasenser für eine richtige Mülltrennung spürbar gestiegen ist.

Kontrollen bleiben weiterhin bestehen

„Aus Sicht des Bioabfallverwerters sind uns aktuell keine Beanstandungen bekannt, was als weiteres Indiz für die verbesserte Qualität des Biomülls gewertet werden kann“, berichtet Maas. Allerdings gibt es derzeit noch keine genauen Zahlen über den Rückgang der Fremdstoffanteile. Die Stadt plane jedoch eine Analyse des Biomülls durchführen zu lassen, um belastbare Zahlen über das Ergebnis der Kontrollen zu erhalten.

Nachdem Aufklärungskampagne und verschärfte Kontrollen Wirkung gezeigt haben, sieht die Stadtverwaltung keinen Bedarf, etwas zu ändern. Weder über eine Verschärfung noch über eine Lockerung wird nachgedacht, der Detektor bleibt im Einsatz, auch die Sichtkontrollen werden punktuell fortgesetzt.

Machbarkeitsstudie für eigene Biomüllverwertung

Zum großen Bioabfallpaket der Stadtverwaltung gehören nicht nur die Bemühungen, den Fremdstoffanteil unter die gesetzlich vorgeschriebene Grenze zu drücken, sondern auch eine dauerhaft bezahlbare Entsorgung sicherzustellen. Diese Initiative des Bürgermeisters hat ihren Grund in den seit Jahren permanent gestiegenen Verwertungskosten für Bioabfall. Eine Alternative stellt für Maas eine eigene Bioabfallverwertung gemeinsam mit benachbarten Städten und Landkreisen dar.

Inzwischen haben sich die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie die Landkreise Südwestpfalz und Südliche Weinstraße zusammengeschlossen, um unter Federführung des Landkreises Südwestpfalz eine Machbarkeitsstudie für eine gemeinsame Biomüll-Verwertungsanlage erstellen zu lassen. Sie hätte den wirtschaftlichen Vorteil, die Kosten für lange Transportwege einzusparen, gleichzeitig könnten Einnahmen durch Wärme- und Stromgewinnung generiert werden. Unterm Strich erhofft sich die Stadtverwaltung durch diese Lösung eine Stabilisierung der Abfallgebühren. Geplant ist laut Stadtverwaltung, dass der Landkreis im Kreisausschuss am Montag, 20. April, ein Zwischenergebnis der Machbarkeitsstudie präsentiert.