Pirmasenser Fahrschüler haben schon ungeduldig gewartet: Nach acht Wochen Shutdown können sie seit vergangenem Montag wieder hinter das Steuer sowie ihre theoretische Fahrprüfung ablegen. Doch die Corona-Krise hat so manchen in die Bredouille gebracht. Die RHEINPFALZ hat sich bei zwei Fahrschulen in Pirmasens umgehört.

„Wir sind richtig froh, dass es seit dieser Woche bei uns wieder weitergeht. Acht Wochen waren schon lang. Für meine Schüler war die Situation teilweise sehr ärgerlich“,