Die CDU geht erneut als stärkste Kraft aus der Pirmasenser Stadtratswahl hervor. Sie will in den nächsten Tagen ausloten, mit wem sie koaliert. Keine einfache Frage, denn die nun beginnende Legislaturperiode hat es in sich. Es steht nicht nur die Wahl des Oberbürgermeisters durch die Bürger an, sondern auch die Wahl von hauptamtlichem Bürgermeister und Beigeordnetem. Letztere werden derzeit beide von der CDU gestellt und vom Stadtrat gewählt. Dazu braucht die CDU eine klare Mehrheit. Dafür sind unterschiedliche politische Varianten denkbar. Welche, das lesen sie hier.