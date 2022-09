Am Sonntagabend um 23.10 Uhr kam ein Autofahrer mit seinem schwarzen Peugeot auf der B270 in Höhe der Einmündung zur Moschelmühle von der Fahrbahn ab. Der Mann war in Richtung Pirmasens unterwegs, als sein Wagen zunächst mit der Leitplanke und in der Folge mit einem Verkehrsschild, einem Gitterzaun einer dortigen Firma und einem Fahnenmast kollidierte, ehe er zum Stehen kam. Der Mann ließ den Wagen stehen und flüchtete zu Fuß. Die Polizei gibt den Schaden an Schild, Zaun und Fahnenmast mit 2500 Euro an, den am Peugeot mit 5000 Euro. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06333 9270 oder per E-Mail an piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de.