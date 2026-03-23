67 Abiturienten des Leibniz-Gymnasiums haben ihre Zeugnisse erhalten. Schulleiter Thomas Mohr übergab 31-mal ein Zeugnis mit einer Eins vorm Komma.

Mit einer glatten 1,0 hat Benedikt Heim seine Schullaufbahn am Leibniz-Gymnasium abgeschlossen. Nach drei ereignisreichen Jahren Oberstufe bleibt jedoch nicht viel Zeit zum Ausruhen oder Feiern. Bereits in der Schule sehr strukturiert unterwegs, hat der Abiturient auch für die Zukunft bereits konkrete Pläne.

Benedikt Heim hat das beste Abi am Leibnitz-Gymnasium geschafft. Foto: Martin Seebald

Mit den Leistungskursen Englisch, Biologie und Deutsch meisterte er die Oberstufe und hatte nach der schriftlichen und mündlichen Abiturprüfung am Ende stattliche 833 Punkte – 900 stellen das theoretische Maximum dar. Eine kleine Pause möchte er noch einlegen aber dann werden schon die Weichen gestellt fürs spätere Leben: Im Wintersemester 2026/27 will der in Winzeln wohnende Vorzeigeabiturient mit dem Medizinstudium beginnen. Das möchte er jedoch nicht unvorbereitet in Angriff nehmen deshalb zuvor einen Medizinertest absolvieren. Notwenig ist obendrein ein Pflegepraktikum, das ebenfalls noch in den nächsten Monaten auf dem Programm steht. „Der Sport liegt mir auch“, erzählt er, „alles Mögliche habe ich schon ausprobiert. Zurzeit mache ich viel im Fitnessstudio, gehe Laufen und spiele Tennis.“

Nicht nur für das beste Zeugnis des diesjährigen Abiturjahrganges wurde Heim ausgezeichnet, auch mit den besten Leistungen in katholischer Religion konnte er glänzen. „Ich beschäftige mich sehr gerne mit philosophischen Themen, damit hat mir auch das Fach Religion sehr gelegen.“

Abiturienten

Alara Akgün, Aybüke Akgün, Shiva Julia Alessandri, Moritz Allmoslöchner, Emma Arenth, Bianca Barbacaru Mircea, David-Pierre Barré, Marten Bilstein, Paul Böhmer, Kai Brödel, Gabriela Brzychcy, Lina Christoph, Vicky Christoph, Thomas Ciftcioglu, Diana Del, Lisa Derda, Lea Sophie Diehl, Jinnin El-Ekaoui, Elisabeth Feick, Niclas Gebel, Maike Gennrich, Johanna Germann, Nils Germann, Maximilian Gys, Ida Hattermann, Benedikt Heim, Leni Heller, Alicia-Doreen Jung, Benedikt Marlon Krämer, Emely Krents, Louis Lang, Ben Hoài An Le, Paul Lelle, Kenan Leyka, Kaijia Li, Kaixiang Li, Hagen Matheis, Helena Mari Sibyll Mattheis, Viktoria Metzger, Evelyn Miller, Thu Minh Hgô, Sonja Nicola, Jannis Pfundstein, Benedikt Reinhard, Sascha Renpening, Nils Rötschke, Jan Schallmaier, Emily Schlesinger, Cora Schmid, Lena Schmidt, Claire Schmitt, Emilia Schneider, Lara Schwarz, Aidan Segieth, Frederic Semmet, Damian Semuschkin, Julia Spirin, Luisa Stracke, Berfin Turan, Daria Ufelmann, Johannes Lennart Vehling, Kent Wafzig, Emily Watson, Sophia Werwein, Carla-Sophie Westphal, Maximilian Wiehn, Mark Wirz.



Preisträger

Benedikt Heim erhielt den Slodki-Gedächtnispreis, den Preis des katholischen Pfarrverbandes Pirmasens. Nils Rötschke erhielt den Preis des Bildungsministers sowie Auszeichnungen der Deutschen Mathematiker-Vereinigung, und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. Louis Lang erhielt den Thalia-Preis für Deutsch und durfte sich obendrein über eine Auszeichnung des Philosophenverbandes Rheinland-Pfalz freuen. Zweifach ausgezeichnet wurden auch Sonja Nicola (Preis des evangelischen Dekanats Pirmasens und Kömmerling-Preis für Chemie) und Claire Schmitt (Preis des Oberbürgermeisters für gesellschaftswissenschaftliche Fächer und Preis der Hugo-Ball-Gesellschaft für kreatives Gestalten). Weitere Preise gab es für Emma Arenth (Pierre-de-Coubertin-Preis für Sport), Emily Schlesinger (Preis des Elternbeirats für Englisch), Johanna Germann (SV-Preis für besonderen Einsatz für die Schülerschaft), Marten Bilstein (Preis der Firma psb für Informatik), Lara Schwarz (Pollichia-Preis für Biologie), Thu Minh Ngô (Preis der Gesellschaft deutscher Chemiker, Chemie), Helena Mattheis (Preis des Kunst- und Kulturvereins für Leistungen in kreativem Gestalten) und Carla-Sophie Westphal (Leibniz-Profilpreis des Fördervereins für besondere Leistungen in allen Bereichen des Schulprofils).

