Es wird noch dauern, bis nach dem Wohnhausbrand in der Winzler Straße in Pirmasens, bei dem zwei Mädchen gestorben sind, die Brandursache feststeht. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, wird ein Brandsachverständiger voraussichtlich am Dienstag seine Arbeit aufnehmen. Das war vorher nicht möglich, da das Haus wie mehrfach berichtet als einsturzgefährdet gilt. Daher musste zunächst ein Statiker hinzugezogen werden. „Weiterhin müssen, um eine Gefährdung von Personen zu verhindern, die das Haus betreten, die Versorgungsleitungen vor dem Anwesen stillgelegt werden“, teilten die Behörden mit.

Zwei Kinder sterben

Bei dem Feuer am frühen Freitagmorgen hatten Feuerwehrmänner aus dem lichterloh brennenden Haus zwei Kinder ins Freie retten können. Das eine Mädchen (5) starb noch vor Ort, seine siebenjährige Schwester am Samstag im Krankenhaus. Die übrigen sechs Familienmitglieder wurden zusammen mit Nachbarn einstweilen in einem Hotel untergebracht.