Am Dienstagabend zogen Gewitter über die Südwestpfalz hinweg. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Unwetterwarnung herausgegeben, größere Schaden wurden in der Südwestpfalz aber nicht angerichtet. Wie die Polizei berichtet, wurden am Dienstagabend zwei Blitzeinschläge gemeldet. Betroffen waren jeweils größere Stromverteileranlagen in Donsieders (20.44 Uhr) und Schmalenberg (21.07 Uhr). In beiden Orten rückte die Feuerwehr zum Löscheinsatz aus. Angrenzende Straßenzüge mussten kurzzeitig vom Stromnetz getrennt werden. In Donsieders wird der Schaden auf 10.000 Euro geschätzt, in Schmalenberg steht das Ausmaß des Schadens noch nicht fest.

Kurz nach Mitternacht erhielt die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben die Meldung, dass auf der Straße zwischen Reifenberg und Battweiler (K76) ein Baum quer auf der Fahrbahn liege. Der Anrufer kündigte dabei an, dass er das Problem vermutlich selbst beheben könne. Bis zum Eintreffen der Polizeistreife hatten mehrere starke Männer den Baum bereits zur Seite gezogen. Die Straßenmeisterei musste nicht mehr ausrücken.