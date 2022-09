In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben Unbekannte gegen 2.50 Uhr den Geldausgabeautomaten der Sparkasse Südwestpfalz am Selbstbedienungsstandort in Bruchweiler-Bärenbach gesprengt. Es entstand ein erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Kaiserslautern hat die Ermittlungen aufgenommen, weshalb derzeit auch keine näheren Angaben zum Tathergang gemacht werden können.

Aufgrund der Automatensprengung stehen Geldausgabe- und Kontoauszugsdrucker-Funktion vor Ort nicht zur Verfügung. Kunden der Sparkasse deshalb ab sofort den Geldausgabeautomaten der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau in Bundenthal in der Industriestraße 1 kostenlos nutzen.