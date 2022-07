Ein 50-jährige Autofahrer war am Mittwoch um 18:47 Uhr mit seinem schwarz-weißen VW Multivan auf der L485 von der Langmühle kommend in Richtung Glashütte unterwegs, als ihm im Kurvenbereich ein mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit fahrendes Motorrad auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der VW-Fahrer nach rechts aus und fuhr in die Böschung. Sein VW-Bus kippte um und blieb mitten auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer, der noch gebremst hatte, fuhr davon. Bei dem Motorrad handelte es sich laut Polizei um eine schwarze, vollverkleidete Rennmaschine mit Doppelscheinwerfer. Der oder die Fahrerin trugen einen roten Helm und hatte eine normale Statur. Den Schaden am VW-Bus gibt die Polizei mit 10.000 Euro an. Sie bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06331 5200 oder per Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de.