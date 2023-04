Nach dem Fahrer eines schwarzen Autos sucht die Dahner Polizei. Der Unbekannte hat am Freitagmorgen gegen 6.20 Uhr auf der B10 einen Unfall verursacht und sich danach unerlaubt entfernt.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der Gesuchte auf der B10 zwischen Hinterweidenthal und Hauenstein zwei Autos überholt und die Sperrfläche genutzt, um gut drei Kilometer vor Hauenstein wieder einzuscheren. Der Fahrer des eines blauen Honda hinter ihm machte per Lichthupe auf das Fehlverhalten aufmerksam. Laut Polizei bremste der Unbekannte daraufhin stark ab und zwang den Hondafahrer zur Vollbremsung. Ein schwarzer BMW, der ebenfalls zuvor überholt worden war, fuhr auf.

Der Verursacher des Unfalls flüchtete. Die Polizei schätzt den Schaden auf 7000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Dahn per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06391 9160 entgegen.