Im Fall des am 20. Februar in Winzeln von drei Schäferhunden angefallenen Hundes Pepito sind die Ermittlungen eingestellt worden. Ganz davon kommen die Angreifer aber nicht.

Der Fall des Mischlingshündchens Pepito hat in Winzeln für viel Aufregung gesorgt. Am frühen Abend des 20. Februar war sein Herrchen mit ihm spazieren gegangen. Eine Frau war zeitgleich mit drei Schäferhunden unterwegs. Diese sollen sich losgerissen und den wesentlich kleineren Pepito angefallen haben. Nur durch das beherzte Eingreifen eines vorbeikommenden Autofahrers konnte der kleine Hund gerettet werden. Der Autofahrer half beim Trennen der Hunde und fuhr den schwer blutenden Pepito zum Tierarzt.

Eines der drei Angreifertiere war ein Polizeihund. Nach Aussage mehrerer Zeugen sollen die Schäferhunde in der Vergangenheit bereits zweimal in Beißvorfälle verwickelt gewesen sein. Pepito gehe es inzwischen „sehr gut“, ist vom Hundehalter in Winzeln zu hören. Nach mehreren Operationen habe er sich gut entwickelt. Das Fell wachse an den Verbissstellen wieder nach. Problematisch seien nur gelegentliche Zitteranfälle, für die sein Herrchen keine richtige Erklärung hat.

Strafanzeige statt Strafantrag

Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft hatte in dem Fall zunächst ermittelt, da der Winzler eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung gestellt hatte. Der Mann war bei der Attacke gestürzt und hatte sich selbst verletzt. Da er allerdings nur Strafanzeige gestellt hatte und keinen Strafantrag, hat die Staatsanwaltschaft nun das Verfahren gegen die Hundeführerin eingestellt, wie Felix Huth, Sprecher der Zweibrücker Staatsanwaltschaft auf Anfrage mitteilte. Mit einem Strafantrag erklären Opfer in der Regel ausdrücklich, dass sie eine Strafverfolgung wünschen. Wird dies nicht gemacht, stellt die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen ein, sofern kein besonderes öffentliches Interesse vorliegt.

Das Pirmasenser Ordnungsamt, das für die Einstufung der Angreiferhunde als gefährliche Hunde zuständig wäre, hat die Ermittlungen abgeschlossen. Allerdings hat die Behörde noch nicht entschieden, wie der Fall rechtlich bewertet werden soll, wie Maximilian Zwick, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf Anfrage mitteilte. Sobald das Ordnungsamt über eine Einstufung als gefährlich entschieden habe, werde der Hundehalter erneut angehört, so Zwick weiter. Unabhängig davon sei aber jetzt schon angeordnet worden, dass die Hunde sicher zu halten seien und außerhalb des befriedeten Grundstücks einen geeigneten Beißschutz, also Maulkorb, tragen müssen, wie Zwick weiter informierte.