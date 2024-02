Christine Allen haben wir auf dem Weg zur Arbeit getroffen und spontan angesprochen. Im Interview hat sie über ihre Rückkehr aus den USA und witzige Klischees über Deutsche gesprochen, die sie 20 Jahre lang widerlegen musste.

Guten Tag! Wer sind Sie denn?

Ich bin Christine Allen und gerade auf dem Weg zu meiner Arbeit im Brauhaus. Dort arbeite ich schon seit fast sechs Jahren. Ich bin erst 2017 wieder nach Deutschland gekommen, davor habe ich 24 Jahre lang in Amerika gelebt.

Warum sind Sie damals in die USA?

Ich war mit einem Soldaten verheiratet. Da haben wir in mehreren Staaten gelebt. 2017 bin ich dann wieder heim, weil die Ehe gescheitert war.

Das war für Sie sicher eine große Umstellung …

Ja, natürlich! Hier in Pirmasens war alles gleich, aber doch irgendwie anders. Ich bin ja 1993 nach Amerika, da waren die Amis noch hier stationiert. Als ich wieder gekommen bin, waren sie weg. Finanziell ging es Pirmasens nicht mehr gut, und die Stadt war nicht mehr sehr belebt. Ich war überrascht, als ich das zum ersten Mal wieder gesehen habe. Auch die Geschäfte, mit denen ich aufgewachsen bin, waren plötzlich weg.

Haben Sie in den USA verfolgt, was zu Hause in Pirmasens los ist?

Ja, schon! Auch durch meine Verwandtschaft, die noch hier gelebt hat. Aber es ist komplett anders, wenn man es selbst sieht. Ich habe auch manchmal hier Urlaub gemacht. Nicht allzu oft, nur alle acht Jahre ungefähr. Es war schwer, aber ich bereue nicht, dass ich zurückgekommen bin.

Ich glaube, den Amerikanern geht es im Vergleich zu uns Deutschen in einigen Punkten schlechter …

Ja, gerade, was die Gesundheitsvorsorge betrifft. Ich habe eine autistische Tochter, und gerade wegen ihr bin ich wieder zurückgekommen. Falls mit mir mal was ist, hat sie hier Familie und die richtigen Ärzte.

Und wenn Sie im Brauhaus arbeiten: Ist das Bier drüben auch anders als hier?

Klar, das Bier drüben ist wie Wasser. Ich erinnere mich noch an den Abend, als ich wieder da war und oben bei Kuchem mein erstes deutsches Bier getrunken habe. Da war ich nach nur einem Glas direkt beschwipst (lacht). Unser Bier ist drüben sehr beliebt. Danach hat mich immer jeder gefragt – und jeder denkt, wir trinken warmes Bier. Das musste ich über 20 Jahre lang widerlegen. Und dann denken die Amerikaner noch, dass jeder hier in Deutschland David Hasselhoff mag (lacht).