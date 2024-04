Wer kennt noch Plattgeschmelzde? Oder saure Grumbeere? Dass manche Leckerei aus Omas Zeiten auch heute noch ein Renner ist, beweist unsere Umfrage in Pirmasens.

„Schmeckt wie bei Muttern“ sagen wir umgangssprachlich, wenn uns eine Mahlzeit an die Kindheit erinnert. Doch oft bekommen wir Mutters und Omas Gerichte nicht ganz so gut hin. Um welches Essen es sich dabei bei ihnen handelt, haben wir die Besucher des Pirmasenser Wochenmarkts gefragt.

Rainer Wahle Foto: Seebald

Seit er denken kann, haben es Rainer Wahle Hoorische mit Specksoße angetan. Die hatte seine Großmutter auf einmalige Weise zubereitet. „Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen und habe ihr früher beim Kochen immer über die Schulter geschaut. Ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich die Hoorische mittlerweile genauso gut hinbekomme wie sie“, bekräftigt Wahle mit Stolz. Wenn er in seiner Jugend bei seiner Mutter zu Besuch war, hat er sein Lieblingsgericht auch für sie gekocht – und dafür großes Lob eingeheimst. „Ich esse diese Knödel und die Soße auch heute noch gerne. Ab und an koche ich das Gericht auch noch“, erzählt Wahle.

Maria Wadle Foto: Seebald

Ein Essen, das Maria Wadle auf keinen Fall stehen lassen kann, sind „saure Grumbeere“. „Die Kartoffeln werden wie Salzkartoffeln vorbereitet und gekocht“, erklärt sie. „Hinzu kommen ein Lorbeerblatt, Nelken und Wacholderbeeren, Sahne und eigentlich Essig. Ich nehme statt des Essigs allerdings Zitronensaft“, berichtet Maria Wadle, nach welchem Rezept ihre Oma vorgegangen ist. Zu den „sauren Grumbeere“ gibt es im Hause Wadle gekochte Eier. Noch heute, so sagt Maria Wadle, habe sie den feinen Geschmack aus Kindheitstagen auf der Zunge.

Tanja Ertel Foto: Seebald

Tanja Ertel liebt Dampfnudeln mit Weinsauce. Als Kind hatte sie statt der Weinsauce allerdings Kirschen aus dem Glas bekommen, wie sie berichtet. „Meine Oma war Jahrgang 1908. Sie hat mir beigebracht, wie ich bei den Dampfnudeln eine schöne Salzkruste hinbekomme. Ich bereite sie in einer speziellen Pfanne im Fett zu. Wenn es knallt, dann sind sie gut“, berichtet Tanja Ertel lachend.

Natalia Akvirova Foto: Seebald

Natalia Akvirova ist in der Ukraine geboren. Dort sind Kartoffelspeisen sehr beliebt, wie sie sagt. Ihr Lieblingsessen, das sie bei ihrer Mutter so gerne genossen hat, sei allerdings ein anderes. „Ich liebe frische Pancakes, die mit Käse gefüllt und gerollt werden. Die Füllung ist ein spezieller Frischkäse, den ich hier in Deutschland leider nicht bekomme. Deshalb habe ich die Pancakes auch schon lange nicht mehr gemacht.“

Katharina Dauenhauer Foto: Seebald

Sauerbraten mit Klößen und Rotkraut sind das Leibgericht von Katharina Dauenhauer. „Meine Mutter macht für meine Begriffe den besten Sauerbraten. Da ich selbst nicht allzu gerne koche, habe ich ihn noch nie zubereitet. Ab und zu wünsche ich ihn mir aber von meiner Mutter oder bestelle ihn im Restaurant“, weiß Dauenhauer zu berichten.

Silke Könnel Foto: Seebald

Die Großmutter von Silke Könnel konnte besonders gut „Plattgeschmelzde“ mit Eiern und Endiviensalat zubereiten. Das ist ein Gericht, das ihre Enkelin bis heute gerne mag. „An den Endiviensalat kommt ganz viel Knoblauch, ich finde das furchtbar lecker. Die Plattgeschmelzde habe ich auch selbst schon gekocht, allerdings schmeckt es nicht mehr ganz so wie früher. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass man solche Kindheitserinnerungen gerne verklärt“, meint Silke Könnel.