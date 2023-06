Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Ergebnis.“ So kommentierte Timo Schultz den so wichtigen Sieg seines TTC Nünschweiler in der Tischtennis-Oberliga bei Tabellennachbar TTC Berus.

Nach zwei 4:6-Niederlagen in der Vorwoche drehte der TTC den Spieß herum und gewann vor 50 Zuschauern mit eben diesem knappen Ergebnis beim saarländischen Aufsteiger. Zwei knappe Doppelsiege