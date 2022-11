Bei dem Finanzausgleich zwischen Pirmasens und dem Land muss es nicht nur darum gehen, dass die Stadt gerade so mit dem Geld klarkommt.

Bisher war immer nur die Rede davon, dass vom Land so viel Geld kommen müsse, damit Pirmasens einen ausgeglichenen Haushalt präsentieren kann. Das reicht aber nicht. Die Stadt braucht ein deutliches Plus in der Kasse, um auch mal in die Zukunft investieren zu können und nicht bei jeder Kulturveranstaltung mit schwachem Besuch oder der Insolvenz eines Betriebs mit spärlichen Gewerbesteuerzahlungen gleich mit dem Rücken zur Wand stehen zu müssen. Das ist die Zielrichtung für die Verhandlungen mit Mainz.