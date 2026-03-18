Wie eine Welle schwappte Ende der 1980er Jahre mit Les Négresses Vertes eine Art von Musik Radios, die so ganz anders als gewohnte französische Musik war.

Am Donnerstag, 26. März, spielt die Gruppe im lothringischen Bitsch. Der Name an sich ist schon der erste Punkt, an dem Musikfreunde hängenbleiben. Die Übersetzung darf normalerweise gar nicht in dieser Zeitung gedruckt werden. Wie die Gruppe zu dem Namen „Die grünen Negerinnen“ kam, ist typisch für den Hintergrund der Formation, die in den Arbeitervierteln von Paris entstand. Ein Türsteher habe die Band unter übelsten Beschimpfungen aus einem Club befördert und dabei wohl auch die Bezeichnung „grüne Negerinnen“ gebraucht.

Die Musik der heute sechsköpfigen Formation kann unter dem Begriff Weltmusik eingeordnet werden. Genau genommen, lässt sich die Mischung aber unter nichts einordnen. Wenn beispielsweise der Superhit „Sous le soleil de Bodega“ beginnt, stimmen ruhige Akkordeontöne auf einen Chanson ein, der aber schon so angelegt ist, dass die folgende Explosion an Emotion und Rhythmus schon erahnt werden kann. Akkordeon und Gitarren sind die Hauptinstrumente, ergänzt durch Schlagzeug und Trompete sowie den Güiro, eine Art Reibeinstrument, also ein Waschbrett in Gurkenform.

Genialer Musik-Mix

Les Négresses Vertes mixen auf geniale Art Elemente von Polka, Walzer, Ska und dem algerischen Raï. Viele Titel tragen arabische Namen. Dazu noch eine Prise Punk und über allem ist der ganz ursprüngliche Einfluss des Gipsy-Jazz zu hören. Das Ganze sehr schnell und vor allem mitreißend. Am Donnerstag werden im Bitscher Espace Cassin kaum Besucher auf den Stühlen bleiben können, wenn die heutige Besetzung der Gruppe auf der Bühne loslegt.

Es fehlt der frühere Bandleader Noel Helno de Loureacqua Rota, der bis 1993 das prägende Gesicht von der Gruppe war. Helno verstarb an einer Überdosis Heroin. In der aktuellen Besetzung sind noch vier Mitglieder der Ursprungsformation mit dabei, ergänzt heute durch eine Schlagzeugerin. Stéfane Mellino hat den Gesangspart übernommen, wobei meist ohnehin alle in der Gruppe mitsingen. Bis 2001 machte die Gruppe noch weiter und trennte sich dann, um 2018 in der damaligen Besetzung, natürlich ohne Helno, wieder auf Tour zu gehen. Mehr als 350 Konzerte absolvierte die Truppe seitdem.

Die Tour nennt sich „Zobi Tour“ und spielt auf den ersten großen Hit der Formation an, der auch in Deutschland sehr bekannt wurde: Zobi la mouche, also Zobi die Mücke. Mit im Gepäck ist garantiert auch der Sommerhit „Voilà l’été“ aus dem Jahr 1989. Die Gruppe tourt derzeit durch ganz Europa und gastiert neben Frankfurt, Hamburg, Belgrad, London oder Amsterdam auch im beschaulichen, kleinen Bitsch.

Termin

Les Négresses Vertes, Espace René Cassin, Bitsch, Donnerstag, 26. März, 20.30 Uhr. Tickets online unter billetweb.fr/concert-les-negresses-vertes

