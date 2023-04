Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nicole Scheerer aus Erlenbrunn alias die„Nähnixe“ stellt handgemachte Kinderkleidung im Nebenerwerb her. Was ursprünglich als Gefälligkeit für Freunde und Bekannte gedacht war, hat sich mittlerweile in ganz Pirmasens herumgesprochen. Nähen ist inzwischen zur großen Leidenschaft der zweifachen Mutter geworden.

Angefangen hat alles, als die Erlenbrunnerin eine alte Nähmaschine von ihrer Mutter erbte und damit erste, zarte Nähversuche unternahm. „Das war damals eine alte Victoria,