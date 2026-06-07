Die Progroup AG fertigt in Petersberg bis zu 200.000 Tonnen Wellpappe pro Jahr. Der Hauptkunde sitzt direkt nebenan. Dieses System bringt Vorteile für beide.

Seit zwei Jahren fertigt die Progroup AG in ihrem Werk PW 15 in Petersberg Bögen aus Wellpappe in unterschiedlichen Größen und Stärken. Pro Jahr sind das bis zu 200.000 Tonnen, sagt Marco Heine, der Bereichsleiter Wachstumsprojekte und verantwortlich für Bau und Anlauf der Anlage. Diese laufe mit einer Betriebsgeschwindigkeit von 400 Metern pro Minute, die Arbeitsbreite der Anlage betrage 3,35 Meter.

Der Standort in Petersberg ist für die Progroup AG, die ihren Sitz in Landau hat, das zweitmodernste Werk, nur ein Werk in Italien ist noch jünger. Progroup schreibe sich auf die Fahne, in ihrem Segment Technologieführer zu sein, sagt Heine. „Die Anlage gehört zu den modernsten ihrer Art weltweit“, ist er überzeugt.

Wellpappe hat verschiedene Eigenschaften

Wellpappe sei ein stetig wachsendes Segment auf dem Markt und komme als Verpackungsmaterial in unterschiedlichen Branchen zum Einsatz, etwa als klassisches Verpackungsmaterial im Versand- oder im Lebensmittelhandel. Je nach Anforderung weise die Wellpappe unterschiedliche technische Eigenschaften auf. Wenn beispielsweise Flaschen in einer Trage aus Wellpappe transportiert werden, muss eine bestimmte Festigkeit gesichert sein. „Wellpappe darf nicht versagen“, betont Heine.

Mittlerweile werde viel Kunststoff durch Wellpappe-Verpackungen substituiert. „Betriebe, die zuvor mit Kunststoffverpackungen gearbeitet haben, stellen zunehmend auf Wellpappe um“, sagt Heine.

Zu den Kunden der Progroup AG zählten vor allem kleine und mittelständische Verpackungshersteller, die in der Regel familiengeführt seien, erläutert Heine. Auch die Progroup selbst ist inhabergeführt. Die Kundenbeziehungen seien in der Regel sehr eng, letztlich stelle man sich gemeinsam dem Markt.

Nah am Kunden produzieren

Mit Petersberg hat die Progroup einen strategischen Standort gewählt. In unmittelbarer Nachbarschaft sitzt der Hauptkunde des hiesigen Werkes, der den größten Teil der produzierten Wellpappe bezieht: die G & G Preißer GmbH, die Verpackungen herstellt. Das Material dafür – die Wellpappe – fertigt Progroup direkt nebenan. „Wir liegen Wand an Wand“, sagt Heine.

Das garantiere eine sehr hohe Verlässlichkeit: Die Wellpappformate gelangen direkt aus dem voll automatisierten Hochregallager mit rund 15.000 Stellplätzen in die Verpackungsfertigung von G&G Preißer. Dadurch entfielen alle Logistikkosten, zudem sei das System sehr nachhaltig, da kein Transport notwendig sei. Dieses System des sogenannten „Verpackungsparks“, bei dem in unmittelbarer Nachbarschaft zum Kunden produziert wird, habe Progroup entwickelt. Insgesamt betreibe Progroup neun Verpackungsparks in Zentraleuropa.

Anlage kann nur gemeinsam betrieben werden

In Petersberg sorgen 53 Mitarbeitende im Drei-Schicht-Betrieb dafür, dass die Anlage läuft. Diese ist dabei so lang, dass sich die Mitarbeitenden nicht alle gegenseitig sehen und daher über Headsets miteinander verbunden sind. „Die Anlage kann man nur im Team fahren“, sagt Heine. Einen eigenen Ausbildungsberuf für die Wellpappen-Branche gebe es nicht, ein technischer Hintergrund sei von Vorteil. Progroup würde gerne weitere Mitarbeitende einstellen: „Es ist ein sehr vielfältiger Job“, sagt Heine.

Die Herstellung von Wellpappe folgt der Kreislaufwirtschaft. Heine umreißt: Progroup betreibt drei Papierfabriken, in denen aus Altpapier Wellpappen-Rohpapier hergestellt wird. Die Fabriken arbeiteten mit weitgehend geschlossenen Wasser- und Stoffkreisläufen, je nach Standort gebe es eigene Waste-to-Energy-Kraftwerke, in denen unter anderem Reststoffe aus der Papierproduktion thermisch verwertet werden. So wird der Dampf, der beim Verbrennen der Reststoffe entsteht, sowohl zur elektrischen Versorgung als auch zur Trocknung in der Papierfabrik verwendet. Aus dem Wellpappen-Rohpapier werden in den 14 Wellpappwerken der Progroup AG Wellpappformate produziert, die von den Kunden anschließend zu Verpackungen verarbeitet werden. Nach der Nutzung werden die Verpackungen als Altpapier gesammelt und kommen zurück in den Produktionskreislauf. So blieben Rohstoffe und Ressourcen möglichst lange im Kreislauf und würden immer wieder genutzt, erklärt Heine.

30.000 Quadratmeter große Halle

In Petersberg deckten zwei Blockheizkraftwerke und eine Photovoltaikanlage den Strombedarf des Standortes, wenn die Wellpapp-Produktion im Zweischichtbetrieb arbeite. Eine Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungsanlage nutze die Abwärme, um die rund 30.000 Quadratmeter große Halle entweder zu kühlen oder zu wärmen.

Progroup betreibt seit über 30 Jahren Wellpappwerke in der Region Südpfalz, das erste Werk entstand in Offenbach an der Queich. Heute betreibt Progroup nach eigenen Angaben Produktionsstandorte in sechs Ländern Zentraleuropas. Mit rund 1800 Mitarbeitenden hat das Unternehmen im Jahr 2025 einen Umsatz von rund 1,4 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Bewerbertag

Am Samstag, 13. Juni, veranstaltet die Progroup ihren zweiten Bewerbertag. Nach einer Anmeldung unter https://www.progroup.ag/petersberg können sich Interessierte von 10 bis 12 Uhr über die Arbeit im Werk informieren.

