In der Nacht zum Samstag gerieten laut Polizei gegen 0.50 Uhr in der Pirmasenser Friedhofstraße mehrere Personen aneinander. Die Polizei prüft in diesem Zusammenhang, ob es einen fremdenfeindlichen Hintergrund gibt.

Die Polizei berichtet von mehreren Beteiligten, zwischen 17 und 60 Jahre alt. Zunächst gab es eine wörtliche Auseinandersetzung zwischen einem alkoholisierten 32-jährigen Pirmasenser mit