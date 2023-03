Kurz nach einem Einbruch in ein Geschäft in der Hauptstraße hat die Polizei in der Nacht auf Mittwoch den Täter schnappen können. Wie die Polizei mitteilt, hatte gegen 2.52 Uhr ein aufmerksame Bürger über Notruf den Einbruch gemeldet.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei flüchtete der Täter Richtung Landauer Straße. Es gelang aber, ihn bei der sofort eingeleiteten Fahndung in Tatortnähe festzunehmen. Laut Polizei gestand der Mann die Tat. Er wurde wieder auf freien Fuß gesetzt. An dem Geschäft hatte er die Schaufensterscheibe eingeschlagen und die Kasse aufgebrochen. Der Gesamtschaden beträgt 1500 Euro.