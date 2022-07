Das Jugendschöffengericht Pirmasens hat einen 19-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von sechs Monaten auf Bewährung verurteilt. Ein 21-Jähriger erhielt wegen Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Diebstahl eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten. Außerdem erhielten beide je eine Woche Jugendarrest.

Am 8. August vergangenen Jahres hatten die beiden Angeklagten mitten in der Nacht bei einem 21-jährigen Mann geklingelt und vor dem Fenster Stress gemacht (die RHEINPFALZ berichtete). Um sie zu vertreiben, habe er ein Glas aus dem Fenster geworfen, gestand der 21-jährige Zeuge. Als es ruhig war, habe er die Glasscherben zusammenkehren wollen. Aber da seien die beiden schon durch die anderweitig geöffnete Haustür hereingestürmt. Der ältere habe auf ihn eingeschlagen und ihm dabei die Hand gebrochen. Mit einem Besenstiel habe er den Angreifer getroffen. Der habe ihm diesen aber abgenommen, durchgebrochen und ihm in den Hals stoßen wollen. Der andere habe ihn an der Schulter getroffen.

Dann seien seine Mutter, Stiefvater und ein Nachbar zu Hilfe gekommen. Der Ältere habe auf seinen Stiefvater eingeschlagen, so dass der am Kopf geblutet habe. Dann habe er auch seiner Mutter eine „reinboxen“ wollen und es sei zu einem „Schlägehagel“ gegen den Nachbarn gekommen. Schließlich seien die Angreifer weggerannt und hätten noch die Autoscheibe des Stiefvaters eingeschlagen.

Grund des Streits war wohl eine Frau

Seine Hand habe operiert werden müssen, sechs Wochen sei er arbeitsunfähig gewesen und in der Probezeit entlassen worden, klagte der 21-jährige Zeuge. Seine Ex-Freundin sei auch die „Ex“ des 21-Jährigen und Mutter seines Kindes. Die sei gleichzeitig mit beiden befreundet gewesen. Das sei wohl der Auslöser des Streits gewesen, war zu hören.

Der 52-jährige Stiefvater gab an, er habe versucht, dem Angreifer den Besenstiel aus der Hand zu schlagen. Damit geschlagen habe er aber nicht. Der Ältere habe auf ihn eingeschlagen. Dann habe er eine Panikattacke erlitten. Die Mutter des 21-jährigen Opfers sagte, sie habe dem älteren Angreifer ein Vogelhäuschen an den Kopf geworfen und mit einem Schirm herumgefuchtelt. Später habe ihre Tochter eine Nachricht erhalten, dass er uns umbringen wolle.

Es gab noch weitere Anklagepunkte

Der ältere Angeklagte hatte außerdem zugegeben, dass er am 23. September im Bereich des Busbahnhofs in der Schäferstraße einen am Boden Liegenden getreten und geschlagen hatte. Und im Januar in einem Einkaufsmarkt eine Flasche Schnaps gestohlen hatte.

Das Jugendschöffengericht betrachtete den Älteren als den Hauptaggressor. Und sah bei beiden Angeklagten eine hohe Rückfallgefahr. Den Älteren habe sein Umzug zu seiner Mutter nach Baden-Württemberg, dass er Hilfe gesucht und einen Job gefunden habe, gerettet. Diesen positiven Wandel honorierte das Gericht mit einer letzten Aussetzung der Strafe zur Bewährung. Bei der Strafhöhe bezog es bei beiden je eine Vorstrafe mit ein. Das Urteil ist rechtskräftig. Als Bewährungsauflagen muss der Jüngere wahlweise 500 Euro an den Pfälzischen Verein für soziale Rechtspflege bezahlen oder 100 Sozialstunden verrichten. Außerdem muss er für ein Jahr Betreuungsweisungen befolgen. Der 21-Jährige muss wahlweise 600 Euro an den Verein bezahlen oder 120 Sozialstunden erbringen, außerdem für ein Jahr an monatlichen Drogenberatungsgesprächen teilnehmen und sechs Urinproben abgeben. (arck)