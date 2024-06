Der FC Rodalben ist in die Vorbereitung auf die Bezirksliga-Saison gestartet. Der Verein geht die Aufgabe mit fast unverändertem Gesicht an. Trainer Daniel Wafzig hat es auf einen ganz besonderen Titel abgesehen, rechnet aber mit Hindernissen.

Vier Titel, drei Trainer in den letzten zwei Spielzeiten: Das ist einmalig, was die Fußballer des FC Rodalben erreicht haben. Am Samstag versammelten sich die so erfolgreichen Kicker zum Trainingsauftakt