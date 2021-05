In der kommenden Woche wird die neue Fußgängerbrücke über die B 10 installiert. Wann genau und wie die dafür nötige Vollsperrung der Bundesstraße geregelt wird, konnte die Stadtverwaltung auf Anfrage noch nicht sagen. Bisher steht nur die Woche fest, in der die Brücke installiert werden soll. Auch die Dauer der Vollsperrung konnte die Verwaltung noch nicht benennen. Das Brückenteil für die Fußgängerüberführung ist bereits angeliefert worden und Arbeiter waren am Montag mit Vorarbeiten an dem Brückengerüst beschäftigt.

Die Fußgängerbrücke dient Mitarbeitern von Profine und Kömmerling für den Weg zu dem großen Mitarbeiterparkplatz auf der anderen B-10-Seite. Aktuell parken die Mitarbeiter auf dem früheren Helmitin-Gelände in der Zweibrücker Straße, was einen Umweg für die Beschäftigten zur Folge hat. Außerdem versuchen einige Mitarbeiter näher am Werktor im Pirmasenser Weg zu parken, was zu Beschwerden der Fehrbacher führt.

Die Brücke wurde am 29. Juli vergangenen Jahres von einem Lastwagen mit Kranaufsatz so stark beschädigt, dass sie sofort abgebaut werden musste. Der Lastwagenfahrer hatte den Kran nicht korrekt eingefahren und war bei dem Unfall schwer verletzt worden. Für die Demontage der Brücke wurde die B 10 mehrere Tage lang gesperrt. kka