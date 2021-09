In der Innenstadt von Pirmasens soll es im Zeitraum vom 27. September bis 2. Oktober eine Parkraumerhebung geben. Darüber informiert die Stadt. Die Erhebung findet sowohl tagsüber von 7 bis 19 Uhr als auch nachts statt. Sie umfasst alle Parkplätze im öffentlichen Raum (Straßen und Plätze) und in halbprivaten aber öffentlich zugänglichen Parkplätzen (zum Beispiel Parkplätze von Einzelhandelsstandorten). Hierbei werden von den Mitarbeitern des beauftragten Planungsbüros lediglich Teile der KFZ-Kennzeichen notiert, die im Nachgang elektronisch ausgewertet werden, um die Parkdauer zu ermitteln, heißt es. So soll die Auslastung der Parkplätze zu unterschiedlichen Zeiten im Tagesverlauf erfasst werden. Um die ein- und ausfahrenden Autos von Parkhäusern und Tiefgaragen zu zählen, könne es sein, dass an einigen Ein- und Ausfahrten Kameras aufgestellt werden. Kennzeichen oder Gesichter sollen laut Stadt aufgrund der reduzierten Videoauflösung aber nicht erkennbar sein.