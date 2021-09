Am Dienstag um 22.17 Uhr verlor der Fahrer eines blauen Citroën Picasso auf der Bundesstraße 10 etwa 500 Meter vor der Abfahrt Hauenstein die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto, das in Richtung Pirmasens fuhr, kam auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn ab, stieß mit der vorderen linken Seite in die Leitplanke, kippte dadurch auf die Beifahrerseite und wurde wieder auf die Straße zurückgeschleudert. Der Citroën wurde dort von einen entgegenkommenden Laster gerammt und rutschte weiter über die komplette Fahrbahn. Am rechten Fahrbahnrand kam der Wagen dann auf der Beifahrerseite zum Stillstand. Laut Zeugenaussagen stiegen ein Mann und eine Frau mit einem kleinen Hund aus dem Citroën und flüchteten zu Fuß in Richtung Hauenstein. Die Zeugen beschrieben den Mann als etwa 30 Jahre alt und 1,70 Meter groß, er hat schwarze kurze Haare und einen Vollbart. Die Frau soll zwischen 30 und 40 Jahren alt sein und schulterlange, rötliche Haare haben. Zeugen hatten noch die Verfolgung aufgenommen, doch die Insassen des Citroën entkamen. Am Wagen waren zwei unterschiedliche Kennzeichen angebracht, die beide gestohlen waren. Das Auto ist nicht zugelassen und wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Sie bittet jetzt um weitere Hinweise zu den geflüchteten Personen und dem Fahrzeug, per Telefon unter 06391/916-0 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de.