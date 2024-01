Die Pirmasenser Müllverbrennungsanlage (MVA) ist seit 1. Januar in Privatbesitz und der neue Besitzer will keinen Sperrmüll mehr annehmen.

Pirmasenser, die bisher einen Anhänger voller Sperrmüll anliefern konnten, sollen diesen künftig in einen der Wertstoffhöfe bringen, teilt der MVA-Besitzer Energy from Waste (EEW) mit. „Ab sofort sind Sperrabfälle über die Wertstoffhöfe zu entsorgen, die Annahme solcher Mengen von privaten Kleinanlieferern entfällt“, erklärt Ronald Philipp, EEW-Pressesprecher. Die Entscheidung sei vor dem Hintergrund der Abfallhierarchie zu sehen, wonach Recycling Vorrang vor einer Verbrennung habe. Das sei über den Wertstoffhof besser zu regeln. An der MVA werde weiterhin Restmüll angenommen, wie er auch über die graue Tonne entsorgt wird. Ein weiterer Grund für die Beschränkung der Privatanlieferer sei die Arbeitssicherheit. „Für ungeschulte Privatpersonen bergen unsere Betriebsabläufe ein gewisses Gefahrenpotenzial“, sagt Anlagenchef Michael Höling. Schwerlastverkehre etwa im Anlieferbereich sowie Absturzgefahren im Abkippbereich des Abfallbunkers seien dafür nur zwei Beispiele. Wer kleinere Mengen Restmüll privat anliefern will, kann dies montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr sowie an bestimmten Samstagen von 8 bis 11.30 Uhr tun. EEW bittet um eine Terminvereinbarung unter Telefon 06331 553656.