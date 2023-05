Für 11 Uhr lädt das Kulturzentrum Vinningen am Sonntag, 14. Mai zur Muttertagsmatinee mit dem Südwestpfälzer Kinderchor aus Münchweiler ein, der ein bunt gemischtes und frühlingshaftes Programm präsentieren wird.

Schon 1967 gründete der Musiklehrer Bernhard Haßler diesen Chor als Schulchor an der Volksschule Münchweiler. Inzwischen liegt die Leitung des Chores in den Händen seines Sohnes Christoph Haßler. Die engagierten Chormitglieder singen nun schon in der dritten Generation im Kinderchor! Eine erste Vorbereitung erfolgt in der Vorstufe beziehungsweise im Vorchor.

Der Konzertchor probt zweimal in der Woche – so wachsen die Kinder zu einer engen Gemeinschaft zusammen und es entwickeln sich Freundschaften fürs Leben. Je nach Interesse und Begabung können die weiblichen Chormitglieder ihr Engagement im Frauenchor ex-semble fortsetzen.

Das hohe Leistungsvermögen findet seine Bestätigung darin, dass der Kinderchor Münchweiler Preisträger bei vielen nationalen und internationalen Wettbewerben ist. Der Chor wirkt bei Konzerten und Festivals im gesamten europäischen Bereich, aber auch bis nach Argentinien mit, so dass er mittlerweile die Region Südwestpfalz im gesamten Bundesgebiet repräsentiert.

Christoph Haßler bildet am Staatlichen Studienseminar in Kaiserslautern angehende Grundschullehrer im Fach Musik aus. Sowohl mit dem Südwestpfälzer Kinderchor als auch mit dem von ihm gegründeten Frauenkammerchor ex-semble wird er gern zu Konzerten und Festivals eingeladen. Bei vielen CD-, Radio- und Fernsehproduktionen haben beide Chöre erfolgreich mitgewirkt.

Info

Für das Konzert gibt es noch Restkarten, die reserviert werden können unter info@kulturzentrum-vinningen.de.