Am Freitag um 15.15 Uhr meldete sich ein Busfahrer der Qeichtal-Nahverkehrsgesellschaft (QNV) bei der Pirmasens Polizei. Der Mann war mit seinem Omnibus nach Münchweiler an der Rodalb zum Standort der QNV gefahren und bei der Kontrolle des Busses auf ein sechsjähriges, schlafendes Kind gestoßen. Wie sich herausstellte, war die Mutter in Pirmasens am Exerzierplatz ausgestiegen und hatte das Kind im Bus vergessen. Als sie das Fehlen ihres Kindes bemerkte, informierte sie einen anderen Busfahrer des Unternehmens. Die Polizei konnte die Familie in Münchweiler am Standort des Busunternehmens wieder zusammenführen.