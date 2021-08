Mutter und Tochter in einem Bundesligateam – das gibt es bei der Keglergilde Heltersberg, wo Carol Roach (53) und Janine Wolf (21) zusammen spielen.

Mutter und Tochter in einem Team: Läuft das reibungslos?

Janine Wolf: Ja, ich sehe da keine Probleme. Meistens spielen wir in einer Paarung. Wenn das mal nicht der Fall ist, helfen wir uns gegenseitig.

Carol Roach: Oft ist es besser, nichts zu sagen.

Wer ist die bessere Keglerin?

Janine Wolf: (lacht) Oft sind es nur Nuancen. Das ist von den Bahnen abhängig.

Carol Roach: Ganz eindeutig meine Tochter. Man sieht es auch an ihren Erfolgen.

Wer hat welche Stärken?

Janine Wolf: Mama und ich sind sehr kampfstark, und wir können gut dagegenhalten. Von den Gegnerinnen und einem zeitweise schlechten Lauf lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen.

Auch Papa Stefan Wolf ist ein alter „Keglerfuchs“. Wer war das größere Vorbild?

Janine Wolf: Beide – jeder auf seine Art. Als Jungspund war ich samstags mit Papa und sonntags mit Mama bei den Heltersberger Spielen.

Wie kommt man als Amerikanerin zum europäischen Classic-Kegeln?

Carol Roach: Durch meinen Vater, der von einer deutschen Freundin zum Kegeln animiert wurde. Ich war begeistert und habe seit meinem zwölften Lebensjahr – außer in der Schwangerschaft – immer gekegelt.

Was ist das Besondere daran, in Heltersberg zu spielen?

Janine Wolf: Bei uns wird Freud und Leid geteilt. Wir sind größtenteils von Jugend an zusammen und besitzen einen wahnsinnigen Zusammenhalt.

Carol Roach: Wir sind wie das berühmte gallische Dorf – einfach einzigartig. Auch außerhalb des Kegelns haben wir große Freundschaften aufgebaut.

Die Keglergilde hat die ersten zwei Saisonspiele in der DCU-Bundesliga – beide auswärts – verloren. Kann man von einem Fehlstart sprechen?

Janine Wolf: Ich meine nicht. Wir haben uns gut verkauft. In der Vorsaison haben wir auch beide Spiele nicht gewonnen. In Leimen verloren wir sehr unglücklich.

Carol Roach: Nein, eher von einem unglücklichen Start. In beiden Spielen waren Siege möglich.

Am Sonntag um 13 Uhr steht auf der Kegelanlage im Bergbad das erste Heimspiel gegen den Sechsten der Vorsaison, den DSKC Eppelheim, an. In der Vorsaison waren die Nordbadener auswärts sieglos. Wie sind die Aussichten?

Janine Wolf: Wir gehen gelassen in das Spiel am Sonntag. Eigentlich sollte unsere Heimstärke den Ausschlag geben.

Carol Roach: Sind alle fit, wird es ein tolles Spiel.

STECKBRIEFE Janine Wolf

Alter: 21 Jahre

Wohnort: Heltersberg

Beruf: angehende Erzieherin

Erfolge: in der U14 Deutsche Meisterin im Einzel 2011 und 2013 sowie mit der Mannschaft 2011, 2012 DM-Dritte im Einzel und mit der Mannschaft; in der U18 Einzel-DM-Zweite 2014 und 2016 sowie 2015 Deutsche Mannschaftsmeisterin.

Carol Roach

Alter: 53 Jahre

Wohnort: Heltersberg

Beruf: Fremdsprachenkorrespondentin

Erfolge: Im Jugendbereich Medaillen bei Landesmeisterschaften, konnte als Amerikanerin nicht an nationalen Titelkämpfen teilnehmen.