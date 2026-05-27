Anja und Leonie Lickteig haben in der Pirmasenser Fußgängerzone mit Tanja Daub über Shopping-Tipps und verpasste Busse gesprochen.

So, wie es aussieht, waren sie gerade erfolgreich beim Shopping …

Leonie Lickteig: Richtig! Ich war gerade in der Stadt und habe mir Sommerkleider ausgesucht und anprobiert. Meine Mutter habe ich nach ihrer Meinung dazu gefragt. Sie war gerade unterwegs und jetzt haben wir uns zufällig getroffen.

Sind Sie jetzt gut vorbereitet auf sommerliche Temperaturen?

Leonie Lickteig: Jetzt bin ich absolut vorbereitet. Ich habe aber auch noch ein paar Sommerteile in meinem Kleiderschrank, da kann der Sommer jetzt kommen.

Und Sie, Frau Lickteig? Wo waren Sie unterwegs?

Anja Lickteig: Ich war bei einer Freundin zu Besuch. Da bin ich jetzt mit dem Zug zurückgekommen. Sie wohnt in Bechtheim.

Da dauert die Fahrt mit dem Zug ein bisschen.

Anja Lickteig: Ja, drei Stunden. Mit dreimal Umsteigen.

Wie haben Sie sich die Zeit vertrieben?

Anja Lickteig: Ich habe immer was zu gucken im Zug. Ich hatte auch eine nette Unterhaltung mit einem Zugbegleiter. Die haben es ja auch nicht leicht. Das war ganz lustig. Jetzt bin ich aber nur bis Pirmasens-Nord gekommen.

Hatten Sie dort das Auto stehen?

Anja Lickteig: Nein, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin, stelle ich mein Auto nie am Bahnhof ab. Weil es mittlerweile ja nicht mehr ungewöhnlich ist, dass man nicht mehr dort ankommt, wo man losfährt.

Nervt Sie das?

Anja Lickteig: Nicht unbedingt! Ich fahre öfter Zug und bin das gewohnt. Ich habe immer ein Buch einstecken und was zu trinken. Wenn das Wetter gut ist, ist es mir auch egal, wo ich strande. Hauptsache, ich kriege irgendwo einen Kaffee. Mit meiner Tochter habe ich mich jetzt nicht verabredet, das war Zufall. Vorhin hat sie mir noch Bilder von sich in den Kleidern geschickt: „Ist das nicht zu kurz?“ oder „Sieht das nicht aus wie ein Nachthemd?“

Und die Tipps von der Mama sind dann immer hilfreich?

Leonie Lickteig: Ja, auf jeden Fall! Deshalb gehe ich auch sehr gerne mit meiner Mutter weg. Sie sieht einfach, ob das Kleidungsstück zu mir passt oder nicht. Ich finde aber generell, dass man die Geschäfte in der Stadt unterstützen sollte. Man muss nicht immer in andere Städte fahren.

Falls Sie heute bei ihrer Zugreise noch keinen Kaffee bekommen haben – gibt es jetzt noch einen?

Anja Lickteig: Ja, es gibt jetzt noch einen Cappuccino im Eiscafé. Ich habe nämlich meinen Bus nach Lemberg gerade verpasst und muss ein bisschen warten. Sonst müsste ich weit laufen!