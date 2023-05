Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eleonore Maas (71) aus Trulben hat zwei Söhne, und beide sind Bürgermeister − der eine in Pirmasens, der andere in Schweix. Dass das mal so kommen würde, hätte selbst die Mutter nicht gedacht. Ein Gespräch über Bürgermeister-Brüder, Politik am Küchentisch und einen jungen Ausreißer.

Frau Maas, auf welches Ihrer Kinder sind Sie am meisten stolz?

Auf alle drei, ehrlich. Weil alle drei ihre Ziele erreicht haben.

Waren die für Sie schon immer klar?

Nein.