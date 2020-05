„In den nächsten Tagen“ rechnen OB Markus Zwick und Kulturdezernent Denis Clauer mit einer Entscheidung der Staatsanwaltschaft zur mutmaßlichen Veruntreuung im Kulturbereich der Stadt. Das teilten die beiden in der Sitzung des Stadtrats am Montag mit. Die Staatsanwaltschaft in Zweibrücken ermittelt gegen eine Mitarbeiterin der Behörde, die in den Jahren 2012 bis 2019 einen unteren bis mittleren fünfstelligen Betrag veruntreut haben soll. Sollten die beiden explizit von der Stadtverwaltung angezeigten Delikte des Betruges und der Untreue sich bestätigen, muss die Mitarbeiterin laut Staatsanwaltschaft Zweibrücken mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe rechnen. Unabhängig davon hat OB Zwick bereits angekündigt, in einem Zivilprozess Schadensersatz geltend zu machen, falls sich die Vorwürfe bestätigen. Dann müsste die Frau auch mit arbeitsrechtlichen Konsequenzen rechnen.