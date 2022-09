Die katholische Familienbildungsstätte bietet in Kooperation mit dem Caritas-Zentrum ab sofort eine Trauergruppe für Kinder ab dem Grundschulalter an. Ein erstes Treffen der Gruppe unter dem Namen „Mutfinder“ steht kurz bevor.

„Mit der Trauergruppe „Mutfinder“ sollen Kinder, die ein Elternteil oder nahen Verwandten verloren haben, sprichwörtlich wieder neuen Lebensmut finden. In gegenseitigem Austausch und mit themenbezogenen Kreativangeboten sollen sie entdecken, was Trauer eigentlich ist. Dabei können sie mitunter von älteren Kindern lernen, da die Altersstruktur der Gruppe gemischt ist“, erklärt Björn Heinrich, Jugend- und Heimerzieher bei der Caritas, der bei der Trauergruppe einer der Dozenten ist. Zusammen mit der Trainerin und Pfarrerin Anke Habermeyer leitet er die „Mutfinder“, die nicht zuletzt aufzeigen, dass Kinder anders trauern als Erwachsene. „Jüngere Kinder hegen beispielsweise lange die Hoffnung, dass der oder die Gestorbene wieder in ihr Leben tritt, während ältere Kinder das endgültige Fehlen der Person besser verstehen“, erklärt Heinrich.

Neben Gesprächen, die sowohl unter den Gruppenmitgliedern selbst als auch mit den Dozenten stattfinden, steht auch Spielen und Basteln auf dem Programm der Sitzungen, um der Trauer zu begegnen. „Die Kinder sollen lernen, dass Freude im Leben auch dann möglich ist, wenn sie sich in Trauer befinden“, erklärt Habermeyer. Gruppenmaskottchen „Muti“, ein Straßenhund, der sein Herrchen verloren hat, soll den Kindern den Weg in die Gespräche erleichtern. „Wichtig sind auch die festen Rituale, die wir mit den Kindern durchführen und die individuell auf die jeweilige Person zugeschnitten sind. So soll ein schwerer Stein, den die Kinder bemalen und ablegen, ein Sinnbild für das schwere Päckchen sein, den die Kinder tragen müssen“, erklärt Pfarrerin Habermeyer weiter. Am Ende sollen die Kinder lernen, ihrer Trauer gestalterisch und verbal Ausdruck zu verleihen und ihre Sorgen zu teilen, wie Habermeyer weiter erklärt.

Die in den monatlichen Gruppenstunden erworbenen Erfahrungen sollen dann im Alltagsleben umgesetzt werden – gerade an Tagen wie Weihnachten oder Mutter- oder Vatertag, an denen der Verlust des geliebten Menschen erneut ins Zentrum des Bewusstseins rückt, wie Björn Heinrich verdeutlicht. Vorbild für die Trauergruppe für Kinder ab dem Grundschulalter ist eine Trauergruppe für Erwachsene, die schon länger bei der katholischen Familienbildungsstätte angesiedelt ist. „Hier und in Gesprächen mit dem Caritas-Zentrum haben wir festgestellt, dass der Bedarf auch für Kinder da ist. So starten die ’Mutfinder’ demnächst mit zwölf Kindern und Jugendlichen, die lernen möchten, mit ihrer Trauer umzugehen“, sagt Brigitte Facco, Leiterin der Familienbildungsstätte in Pirmasens. Ihr und Annette Martin, Leiterin des Caritas-Zentrums Pirmasens, sei es wichtig gewesen, mit einer Frau und einem Mann als Dozenten beide Geschlechter anzusprechen. „Das macht es auch für Jungs, die lieber mit einem Mann über ihren Verlust sprechen möchten, einfacher, den Weg in die Gruppe zu finden“, so Facco.

Info

Die „Mutfinder“ finden ab dem 24. September ein Mal im Monat von 13 bis 16 Uhr in den Räumlichkeiten der katholischen Familienbildungsstätte am Unteren Sommerwaldweg statt. Die Anmeldung für ein erstes Kennenlerngespräch kann telefonisch unter 06331-2039715 erfolgen.