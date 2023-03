Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ausbruch aus dem Hamsterrad des Alltags war in der Musik schon oft Thema. Der österreichische Liedermacher Peter Cornelius greift es in seinem Hit „Reif für die Insel“ auf. So lautet auch der Titel des Musiktheaterstücks, das zwei Münchner Künstler samt Band am Dienstag in der Festhalle darboten. Das Publikum ließ sich von der Freiheitssehnsucht anstecken.

Liebe, Freiheit und Familie, aber auch Lebensunterhalt, Beziehungsfrust und Tod: „Es gibt fast kein Thema, das der Austropop unkommentiert lässt“, stellt Armin Stockerer,