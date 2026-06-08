Der dreitägige Musik-Sommer in Hinterweidenthal steht bevor. Die Besucher können sich auf das besondere Flair beim Open-Air-Festival auf dem Turnplatz des Turnvereins freuen.

Den Auftakt am Freitag, 12. Juni, bestreitet DJ Elias, der auflegt. Am Samstagabend wird es rockig: Fine R.I.P., die fünfköpfige Coverband aus dem vorderpfälzischen Otterstadt, unterhält mit aktuellen und legendären Rockklassikern. Die Formation hat unter anderem auch die Vereinshymne der „Eulen Ludwigshafen“ kreiert. Beide Veranstaltungen beginnen um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr.

Der Eintritt beträgt am Freitag fünf Euro an der Abendkasse, samstags zehn Euro. Der Sonntagmorgen steht im Zeichen des „Wasgau Cups“, dem „Hexepäddellauf“, einer Laufveranstaltung des TVH ab 10 Uhr. Im Anschluss, ab 13.30 Uhr, ist Familientag und ab 19 Uhr „Fußball gugge“ angesagt, informiert einer der TVH Vorsitzenden, Peter Fischer, der mit seinem Team von Sound & Light die Bühne stellt und für die Bühnentechnik zuständig ist.