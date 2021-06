Da das Konzert der Storytellers vergangene Woche wegen des regnerischen Wetters ausfallen musste, ist es nun am 1. Juli Sache der Flying Mosquito Brothers, die 13. Saison des Pirmasenser Musiksommers im Neufferpark zu eröffnen.

Mit einer Mixtur aus dem Country-Rock der Eagles, CCR und Johnny Cash, über Songs von den Doobie Brothers, Fleetwood Mac, Bob Seger oder Bruce Springsteen bis hin zu eigenen Liedern kreiert die Gruppe um Sänger und Gitarrist Danny Wünschel einen Sound, der vor allem durch mehrstimmigen Gesang besticht. So vereint die Gruppe die Melancholie der amerikanischen Westküste, die Energie von Nashville mit der Gelassenheit der Pfalz.

Wünschel hielt sich schon wiederholt in der Country-Hochburg Nashville auf. „Man nimmt von dort natürlich die Vibes mit. Da passiert einfach alles. Jeder, der Country-Musik macht, geht dort hin. Da gibt es Stadtteile, die bestehen nur aus Aufnahmestudios. Dieses Feeling versuche ich natürlich in meine Heimat zu transportieren“, erzählte der Musiker im Interview, der 2018 die CD „Signifier - The Nashville Recordings Season I“ aufgenommen hat.

Beim Konzert im Neufferpark sind Sängerin Katrin Graf und Gitarrist Philipp Graf als Gäste dabei. Ansonsten besteht die Band aus Danny Wünschel und Moritz Weigel (beide Gitarre, Gesang), Jannis Burk (Bass, Gesang) und Toschi Neumeier (Schlagzeug, Gesang).

Einlass zum Konzert ist ab 16, Beginn um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, jedoch geht der Sammel-Hut für die Musiker um. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Es gelten die AHA-Regeln.