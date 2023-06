Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Tage Musik und Spaß bietet das bevorstehende City-Event „Dehääm in Bärmesens“, bei dem gleich vier Bands spielen. Und die wollen den Schlossplatz in eine Tanzfläche verwandeln – auch als Begrüßung der Sportler aus Uganda, die am Sonntag in der Stadt erwartet werden.

Am Freitag startet das Pirmasenser City-Event „Dehääm in Bärmesens“, das im Zeichen der Inklusion stehen soll. Nicht zuletzt, weil die Veranstaltung