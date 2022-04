„Roll over Beethoven“ heißt das Stück, das am Dienstag, 26. April, 20 Uhr, in der Pirmasenser Festhalle beginnt. Es offenbart Ungeheuerliches aus der Musikwelt.

In seiner Wiener Wohnung traktiert der übellaunige Komponist (Horst Maria Merz) das Klavier und die Nerven seiner Mitmenschen. Von morgens bis abends ertönen Beethovens Kompositionen. Elli, Ludwigs neue Nachbarin (Antje Rietz), fordert ihn heraus: Fetziger müsse er komponieren, mehr dem Zeitgeschmack folgen und das Publikum gefälligst bedienen.

Sie will den Fantasten davon überzeugen, einen komplett neuen Sound zu schaffen und mit ihr zusammen die Wiener Musikszene zu erobern. Das will Beethoven nicht. Er will den Träumen seiner „unsterblichen Geliebten“ nachhängen, deren wahre Identität niemand kennt.

Elli sorgt für Überraschungen

Es kommt es zu heftigen Auseinandersetzungen, ein erster gemeinsamer Auftritt wird zum Reinfall, Beethoven will aufgeben. Erst als Elli ihm klar macht, dass er mit dieser neuen Musik das Herz seiner „unsterblichen Geliebten“ erobern könnte, schwenkt er um. Das ist schon aufregend und spannend genug. Doch die dicke Überraschung kommt erst noch.

In der ungewöhnlichen Musikkomödie mischen sich das Gestern und Heute, Stücke aus Klassik, Rock und Pop, Wiener Schrammeln, Sirtaki und Rap. rhp/adi

Info

Karten gibt beim Pirmasenser Kulturamt im Rathaus am Exerzierplatz, Telefon 06331 842352, E-Mail: kartenverkauf@pirmasens.de sowie bei ticket-regional.de.