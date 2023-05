Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tony Califano wohnt in Mannheim, war aber schon mit vielen seiner Bands in Pirmasens zu Gast. Reckless Roses, Hammersmith und Iron Maidnem spielten bereits in der Schuhstadt. Stets hat Califano als Bindeglied zwischen seinen Bands und den Pirmasenser Veranstaltern fungiert. Insbesondere über Iron Maidnem hat er sich mit RHEINPFALZ-Mitarbeiter Peter Schneider unterhalten.

Herr Califano, Sie sind US-Amerikaner. Wo genau sind Sie aufgewachsen und welchen Beruf haben Sie ursprünglich erlernt?

Ich bin am 17. Oktober 1964 in Brooklyn, New York, geboren und auch