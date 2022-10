Mehr als sieben Jahre bot die Pirmasenser Musikkneipe Z1 Livemusik an: 141 Konzerte, 84 verschiedene Bands und etwa 18.000 Besucher hatte der Club in der Zeit seines Bestehens zu verzeichnen. Die Corona-Pandemie sorgte für ein unerwartetes Ende. Noch immer läuft die Suche nach einem neuen Quartier.

Ein Teil des Gebäudekomplexes in der Zweibrücker Straße, in dem sowohl das Z1 als auch dessen Vorgänger, die Musikkneipe Parkplatz, beheimatet waren, wurde abgerissen – dort soll ein Seniorenheim nebst betreutem Wohnen entstehen. Die Konzerte im Z1 wurden von den Musikfreunden Pirmasens organisiert. „Wir suchen fieberhaft nach einer geeigneten Location. Viele Gespräche haben diesbezüglich schon stattgefunden, aber es ist ein längerer Prozess“, sagt Marcus Wadle von den Musikfreunden im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Auf der Liste der möglichen neuen Unterbringungsorte stünde das ehemalige Restaurant Luigi in der Landauer Straße. Ob das Z1 dort aber wirklich einmal unterkommt, sei noch nicht sicher. „Das bewährte Konzept soll jedenfalls an anderer Stelle weitergeführt werden,“ führt Wadle weiter aus. Dazu gehöre das Öffnen an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat.

Mitte des vergangenen Jahres haben sich fünf Personen von den Musikfreunden Pirmasens mit Brigitte Dück und Lothar Leiner vom Presbyterium der Pauluskirche zur Kulturinitiative Paulus (Kupa) zusammengeschlossen, um in der Kirche im Winzler Viertel Konzerte aus den Bereichen Pop, Rock, Soul, Jazz und Chanson zu veranstalten. Ein Höhepunkt des Kupa-Programms war sicherlich die dreitägige Open-Air-Veranstaltung im Juli dieses Jahres – unter anderem traten Cold As Ice und die Palatine Brothers Band auf.

Die Alternative zum Z1

Laut Wadle ist das Musikprogramm der Kulturinitiative Paulus als Alternative zum bislang nicht wiedereröffneten Z1 zu sehen. Bis Ende des Jahres sind noch drei Konzerte geplant, das nächste findet am 28. Oktober statt: The Gentle Jackets spielen in der Pauluskirche. Auch für die erste Jahreshälfte 2023 laufe die Programmplanung bereits. Ein Open-Air wie im Juli soll es auch nächstes Jahr wieder geben. Infos gibt es auch auf Facebook und auf der Website der Kulturinitiative.