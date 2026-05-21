Die 42. Auflage von „Pirmasenser Schulen musizieren“ füllt die Festhalle an zwei Abenden und wird zum vollen Erfolg. Schüler treten auf und genießen das Miteinander.

Von der Bühne wird gewunken, Chöre und Bands werden angefeuert, der Applaus ist kräftig. Immer wieder wird umgebaut – so lebhaft geht es in der Pirmasenser Festhalle selten zu. Lehrkräfte von sieben Schulen haben mit ihren Klassen Lieder, Tänze und Theaterstücke einstudiert und präsentieren sie nun erstmals. Der Saal ist voll: Eltern, Geschwister, Verwandte sowie Klassenkameraden und Freunde wollen sehen, was das „Schaufenster“ in den Musikunterricht zeigt.

Zehn Darbietungen mit rund 300 Kindern und Jugendlichen zeigen an zwei Abenden eindrucksvoll, was schulischer Musikunterricht leisten kann. Hochkarätige Chöre treten auf, einer „reist“ in einer Rakete von den 1960er-Jahren ins Heute. Ein anderer Chor wird auf ungewöhnliche Weise dirigiert: Am Rand markiert der AG-Leiter mit Taktstock Zeichen auf einer Tafel, die wie Hieroglyphen wirken. Unterwasserwelten tauchen auf, Musical-Songs erklingen, dazu Rock, Pop und Latin. Besonders die Bandklassen überzeugen mit aktuellen Titeln. Vor allem aber füllt die Atmosphäre den Raum: Die jungen Musikerinnen und Musiker sind aufgeregt, viele Eltern erleben ihre Kinder erstmals auf der Bühne – ein Tohuwabohu der guten Laune.

Haben eine bezaubernd originelle Inszenierung präsentiert: Der Schulchor und Theater AG der Montessori Schule schenken dem Pirmasenser Dadaisten Hugo Ball eine kunterbunte Collage zum 140. Geburtstag. Foto: Christiane Magin

Mitunter wird es auch pädagogisch: Kinder setzen ein Zeichen für den Klimaschutz und zeigen, dass eine bunte Welt schöner ist als ein graues Einerlei. Herausragend ist die Collage der Montessori-Schule: Schulchor und Theater-AG widmen dem Pirmasenser Dadaisten Hugo Ball zum 140. Geburtstag eine farbige Hommage. Die Inszenierung sitzt. Plötzlich stehen zehn „magische Bischöfe“ auf der Bühne – in jenem Kostüm, das Ball im Zürcher Cabaret Voltaire trug.

Die Kinder haben sichtlich Freude daran, sich mit Balls radikaler Kunst und seinen ungewöhnlichen Texten zu beschäftigen, mit denen er seinerzeit gegen die Gesellschaft protestierte. Sie greifen das Lautgedicht „Karawane“ auf und übersetzen die Laute in Melodien und Musik. Dazu zeigen sie eine Dada-Choreografie in eigens entworfenen Kostümen aus glänzendem Lack mit rosafarbenen Applikationen. Dass sich nicht alles sofort erschließt, ist beabsichtigt – die Spielfreude ist groß, der Applaus ebenso.

Im Finale sorgt die Schulband LG-Projekt des Leibniz-Gymnasiums Pirmasens mit den Frontfrauen Lena Knörzer und Ariane Shirkhani für einen stürmischen Abschluss. Mit ihrer Version des WM-Songs „Zusammen“ von den Fantastischen Vier und weiteren Titeln bringen sie die Halle zum Beben. Es wird nicht nur geklatscht, auch die Füße stampfen, Rufe nach einer Zugabe werden laut.

„Es ist ein wunderbares Format“, sagt Bürgermeister Michael Maas. Man sehe, wie viele Schülerinnen und Schüler ein Instrument spielen oder singen – das sei eine kulturelle Bereicherung für die Stadt. Musik könne zudem den Menschen formen und damit die Welt besser machen: Wer musiziert, spüre den Takt, finde einen künstlerischen Ausdruck, und das bewege.

Am „klingenden Schaufenster“ wirken außerdem mit: das Schwarzlichttheater, die Schulband der Matzenbergschule, der Heart Chor Guys (der Schülermännerchor des Hugo-Ball-Gymnasiums), die Klasse 5c des Hugo-Ball-Gymnasiums sowie der Schulchor und die Bandklassen 5 und 6 der Landgraf-Ludwig-Realschule plus. Auf der Bühne stehen zudem die Kinder der zweiten Klassen der Grundschule Wittelsbach und die vierten Klassen der Grundschule Husterhöhe. Kurzfristig abgesagt haben die Hugo-Noten, die Musikgrundkurse elf und zwölf des Hugo-Ball-Gymnasiums sowie die Chöre des Immanuel-Kant-Gymnasiums, da eine Studienfahrt von drei Jahrgangsstufen in diese Woche fällt.