Musikalische Kostbarkeiten aus Süd- und Lateinamerika treffen auf europäische Klassik, wenn das Cuarteto Mosaico spielt. Das Ensemble tritt am kommenden Sonntag, 18. Juni, in der Alten Kirche in Vinningen auf.

Ein Quartett aus vier Musikern aus dem Rhein-Main-Gebiet, das Mosaike zusammenfügt und in einem kammermusikalisch intimen Rahmen präsentiert: Das Cuarteto Mosaico ist der nächste Programmpunkt im Spielplan des Kulturzentrums Alte Kirche in Vinningen. Das Ensemble gastiert dort am kommenden Sonntag, 18. Juni, 18 Uhr, und präsentiert seinen Zuhörern kammermusikalische Weltmusik. Das Cuarteto Mosaico arrangiert traditionelle Melodien für Querflöte, Gitarre, E-Bass und Schlagzeug und erschafft jedes Mal ein musikalisches Kleinod. Eingängige Melodien und pulsierende Rhythmen beschwingen das Publikum.

Das aktuelle Programm des Quartetts heißt „Viajar“ (übersetzt: „Reise“ oder „reisen“) und rückt die Musik Brasiliens in den Mittelpunkt. Musikalische Schmuckstücke voller Lebensfreude nehmen die Zuhörer mit auf eine Exkursion in die Vielfalt der Musik dieses Landes. Verschiedene Einflüsse finden sich in dem Spiel des Quartetts wieder; die Musiker haben sich von den Brasilianern Antonio Carlos Jobim und Hermeto Pascoal inspirieren lassen.

Vielfältige Folklore

Im Konzert sollen sich europäisch geprägte Melodien der eingewanderten Portugiesen, Spanier, Briten und Franzosen mit starken, westafrikanisch verwurzelten Rhythmen und den Einflüssen des nordamerikanischen Jazz zu einer sehr eigenen Musik vermischen. Die regionalen Ausprägungen der brasilianischen Folklore sind durch die Größe des Landes äußerst vielfältig. So sollen im Programm Tangos, Choros, Bossa Novas und Sambas erklingen. Das Cuarteto Mosaico besteht aus Britta Roscher (Querflöten), Nina Hacker (E-Bass), Uta Wagner (Schlagzeug und Percussion) und Rainer Mafra (Gitarre). Weitere Infos zu dem Ensemble gibt es unter www.cuarteto-mosaico.de.

Karten

Reservierungen sind per Mail an info@kulturzentrum-vinningen.de möglich; außerdem sind die Tickets in der Vinninger Filiale der VR-Bank erhältlich.