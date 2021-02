Die Reihe der Live-Streams aus der Kaiserslauterer Fruchthalle wird fortgesetzt am Freitag, 26. Februar, 17 Uhr, mit Violine, Viola und Cello unter dem Motto „Fantastische Gespräche“ im Dialog mit Flöte, Oboe und Bassklarinette.

„Man hört vier vernünftige Leute sich unterhalten“ – so beschrieb schon Goethe die Gattung des Streichquartetts. Noch lebendiger wird es, wenn auch Blasinstrumente mitreden, und so steht der nächste Livestream in Kooperation mit dem Pfalztheater ganz im Zeichen solch geistreicher, musikalischer Unterhaltungen.

Zur gepflegten Konversation erklingen neben Ludwig van Beethovens Trio für zwei Oboen und Englischhorn auch Claude Debussys „Six épigraphes antiques“ für Flöte und Streichtrio nach Gedichten von Pierre Louys. Ebenso „fantastisch“ sind das „Phantasy Quartet“ von Benjamin Britten für Oboe und Streichtrio sowie York Bowens „Phantasy Quintet“, für das der Brite die Klangfarben des Streichquartetts mit der sonst meist nur im Orchester eingesetzten Bassklarinette kombiniert.

Es musizieren Katharina Hirsch und Enrico Peyronel (Oboen), Markus Sahm (Englischhorn), Simon Scheller (Bassklarinette) sowie Julia Haufe und Sumin Lee (Violinen), Ann-Katrin Klebsch (Viola) und Yejin Na (Violoncello). Als Flötistin und Moderatorin wirkt Katrin Lerchbacher.

Alle festangestellten Ensemblemitglieder des Pfalztheaters wirken zugunsten von freischaffenden Beteiligten des Kulturlivestreams ohne Honorar mit. Alle Mitwirkenden am Live-Stream-Projekt erhalten eine kleine Gage, die durch Spenden aufgerundet werden kann. Diese werden zu gleichen Teilen an alle freischaffenden Mitwirkenden aufgeteilt und können auf das Konto IBAN DE69 5405 01 10 0000 1146 60 überwiesen werden, mit Verwendungszweck „Kulturlivestream“, Empfänger ist die Stadt Kaiserslautern.

Alle Streams können online auf den Kanälen von herzlich digital über YouTube und Facebook aufgerufen werden. Die bisherigen Streams aus der Fruchthalle verzeichnen bereits über 32.000 Videozugriffe.