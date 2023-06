Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Südamerikanische Musik, aber auch alles, was schön ist, bot das Cuarteto Mosaico im Vinninger Kulturzentrum Alte Kirche. Für Bass, Gitarre, Percussion und Querflöte ist das Repertoire zwar eingeschränkt, aber das Publikum war aus dem Häuschen.

Folkloristisch und virtuos, jazzig und melodiös, ein wenig populärmusikalisch und doch klassisch anspruchsvoll, so beschreibt sich das Cuarteto Mosaico selbst. Am Sonntag in der