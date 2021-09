Kabarettist und Musiker Ramon Chormann ist auf Einladung des MGV Hermersberg am Freitag, 10. September, in der MGV-Halle zu Gast. „Ferz mit Krigge“ heißt die Veranstaltung, in der Chormann sein aktuelles Programm „Es eskaliert sowieso“ präsentieren wird.

Zehn Monate nach dem ersten geplanten Auftritt in Hermersberg darf nun endlich gelacht werden, wenn Chormann mit Worten und Musik Alltagsgeschichten beleuchtet und sich dann darüber aufregt oder, wie der Pfälzer sagt, uffreescht. Wenn einer eskaliert, weil das Schrankaufbauen zu Hause seine Tücken hat, der Umgang mit Behörden automatisch die Eskalationsstufen zündet oder die weltpolitische Entwicklung zum Haareraufen ist, dann bedeutet das für die Zuschauer: einfach nur Spaß. Der allerdings auch gerne zum Nachdenken anregen darf.

Tickets, die für die ersten beiden geplanten Termine erworben wurden, behalten ihre Gültigkeit. Im Vorverkauf (23 Euro) sind Karten erhältlich in Hermersberg in der Bäckerei Juner und bei der Tankstelle Sommer sowie in Waldfischbach-Burgalben bei Optik Lösch. An der Abendkasse kostet der Eintritt 25 Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.