Unter dem Titel „Musikalische Adventsvesper“ findet am Samstag, 19. Dezember, 18 Uhr, in der Alexanderskirche Zweibrücken eine Veranstaltung mit Vokal- und Instrumentalmusik aus der Zeit vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart statt.

Es singt ein Vokalquintett, das in diesem Jahr schon mehrmals Gottesdienste ausgestaltet hat. Es besteht aus Barbara Buhr, Ina Kaufmann, Dagmar Metz, Robert Metz und Helge Schulz. Mit Svenja Klamroth (Violine) und ihrer Mutter Eva Klamroth (Violoncello) werden zwei Gastmusiker zu erleben sein, die gemeinsam mit Bezirkskantor Helge Schulz Kompositionen von Arcangelo Corelli, Wolfgang Amadeus Mozart und Josef Rheinberger spielen. Dekan Peter Butz wird mit geistlichen Wortbeiträgen vertreten sein.

Unter den vier- bis fünfstimmigen Gesängen sind einige bekannte Lieder zur Advents- und Weihnachtszeit. In zwei Liedern ist die volle Besetzung mit allen Sing- und Instrumentalstimmen zu erleben, was auch in dieser Corona-bedingt kleinen Besetzung die Alexanderskirche mit opulentem Klang erfüllen wird.

Der Eintritt ist frei.