80 Mädchen und Jungen der Kinderkantorei und die Singklassen des Immanuel-Kant-Gymnasiums führen am Samstag, 3. Dezember, das Musical „Weihnachten fällt aus!“ in der Festhalle auf. Ein Stoff, der Emotionen weckt und sowohl fröhlich als auch nachdenklich stimmt.

Einmal mehr setzen Kirchenmusikdirektor Maurice Croissant und Musikpädagoge Volker Christ auf ein Stück aus der Feder von Peter Schindler. Der Komponist ist dem Pirmasenser Publikum nicht unbekannt: Zuletzt war Schindlers „Der Schatz des Käpt’n Krauskopf“ dort zu erleben.

In der aktuellen Spielzeit hat das Kindermusical einen Platz in der Adventszeit gefunden. Der Weihnachtsmann Ambrosius Schneeweiß bemängelt den jährlich zunehmenden Stress, die unsinnig vielen Geschenke sowie die Unzufriedenheit der Menschen. Er vermisst die Besinnlichkeit während der Weihnachtszeit. Daher beschließt er: Weihnachten fällt aus. Alle Menschen werden darüber informiert – nur die Familie im Tannenwald erreicht diese Botschaft nicht. Sie machen Hausmusik, schmücken den Christbaum und sind voller Vorfreude auf das Fest. Die Mutter erwartet ein Kind. Davon bewegt, tun Ambrosius Schneeweiß und seine Engel alles dafür, noch rechtzeitig zum Weihnachtsfest bei ihnen zu sein.

Alltag trifft auf Märchen

Das Stück vereint Elemente des Alltagslebens mit einer märchenhaften Geschichte. Dabei bedient es sich einer humorvollen Sprache, die mit der Musik im Einklang steht: mal witzig, mal frech, mal anrührend schön. Die Vorstellung am Samstag beginnt um 16 Uhr. Die Tageskasse öffnet um 15 Uhr. Tickets gibt’s unter Telefon 06331 2392716, per Mail an kartenverkauf@pirmasens.de oder unter www.ticket-regional.de.