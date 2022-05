Der Pirmasenser Hauptstraße im Wandel der Zeit ist das Thema einer Sonderausstellung im Stadtmuseum Altes Rathaus. Sie startet am kommenden Donnerstag und läuft bis Ende Juli.

Ab Donnerstag, 2. Juni, werden unter der Überschrift „Mit Steinen gepflasterte Geschichte“ die Entstehung und chronologische Entwicklung dieser zentralen Achse erstmals umfassend dokumentiert. Zum Begleitprogramm gehören zehn moderierte Spaziergänge und ein Ideen-Plausch. Anlass für die mit zahlreichen Fotos gespickte Schau ist der bevorstehende Transformationsprozess der Fußgängerzone. Die Macher spannen einen Bogen von den frühesten Plänen um 1660 bis in die Gegenwart.

Mit der Errichtung eines Jagdschlosses durch Graf Johann Reinhard III. von Hanau wurde aus einer einfachen Landstraße die wichtigste Hauptstraße des damaligen Dorfes. Damit war auch ein Wendepunkt in der späteren Stadtentwicklung vorgezeichnet. Ursprünglich um den Wedebrunnen gelegen, begann Pirmasens sich entlang der Hauptstraße aufzureihen. Unter Landgraf Ludwig IX. von Hessen-Darmstadt wurde die einst unbedeutende Waldsiedlung zur schmucken Residenzstadt. Mit dem Aufstieg zur Industriemetropole gewann die zentrale Achse weiter an Bedeutung, nicht zuletzt als wichtiger Handels- und Umschlagplatz für Waren. Am 1. Juni 1984 schließlich begann mit der Einweihung der Fußgängerzone eine neue Ära des Abschnitts zwischen Ecksteinsau und Sandgasse.

Informative Texte und Anekdoten

Auf zehn Großtafeln wird diese spannende Entwicklung in der Sonderausstellung aufgegriffen. Neuere Gebäude spiegeln sich in alten Stadtansichten und in seltenen historischen Aufnahmen, die erstmals öffentlich zu sehen sind, darunter die ehemaligen Eiskeller der landgräflichen Brauerei, das von Fliegerbomben zerstörte Rathaus sowie die abgebrochene „Ramba“-Treppe. Informative Texte werden ergänzt um Anekdoten der Gästeführer und Beiträge aus dem Stadtarchiv. So erfährt der Besucher, was hinter dem Ausspruch steckt: „Vom Atlantik bis zur Nordsee: Pirmasens hat die längste Hauptstraße der Welt.“

Begleitet wird die Sonderschau von zahlreichen Aktionen innerhalb des Rahmenprogramms der Montag Stiftung Kunst und Gesellschaft. Die unabhängige gemeinnützige Stiftung mit Sitz in Bonn hat sich auf die Fahnen geschrieben, aus Pflastersteinen Kunstwerke zu schaffen. Der mosaikartig arrangierte Bodenbelag in der Pirmasenser Fußgängerzone soll im Rahmen der Umgestaltung zurückgebaut werden. Mit dem spannenden Projekt möchte die Stiftung nach eigenen Angaben „allen Menschen den Zugang zu den Künsten ermöglichen“. In einem ersten Schritt möchten die Verantwortlichen mit den Menschen ins Gespräch kommen. Dazu sollen mehrere sogenannter Kauris (Resonanzmuscheln) der Künstlerin Nicola Schudy im öffentlichen Raum entstehen.

Reger Austausch und historische Postkarten

Mit Beginn der Ausstellung wird direkt vor dem Alten Rathaus eine gemütliche Laube geschaffen. Immer donnerstags in der Zeit vom 2. Juni bis einschließlich 28. Juli, jeweils von 16 bis 17 Uhr, laden die Gästeführer Passanten zu einem regen Austausch ein. Insbesondere was die geplante Umgestaltung der Fußgängerzone betrifft, können Ideen und Veränderungswünsche vorgebracht oder auch Erinnerungen und Anekdoten zur Hauptstraße ausgetauscht werden.

Wer es lieber dynamisch mag, für den liegen historische Postkarten der Hauptstraße bereit, die er im Stadtbild aufsuchen kann, um vor Ort die historische Ansicht mit der heutigen zu vergleichen – gerne auch als Selfie und zur Verwendung in der Sonderausstellung.

Info

Die Ausstellung „Die Pirmasenser Hauptstraße: Mit Steinen gepflasterte Geschichte“, eine Sonderschau zur Entstehung und Entwicklung der Hauptstraße, läuft bis zum 31. Juli im Stadtmuseum Altes Rathaus, Hauptstraße 26. Die Einrichtung ist von dienstags bis sonntags, jeweils von 14 bis 17 Uhr, geöffnet, außerdem an den Feiertagen Pfingstmontag, 6. Juni, sowie Fronleichnam, 16. Juni. Die Eintrittskarte berechtigt auch zum Besuch der Dauerausstellung „Wald, Schloss, Schuh – die Geschichte der Siebenhügelstadt Pirmasens“ sowie des Scherenschnittkabinetts der Papierkünstlerin Elisabeth Emmler. Auskunft beim Stadtarchiv, Telefon: 06331 842299; E-Mail: stadtarchiv@pirmasens.de.