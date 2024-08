Auf Platz 30 unter 40 Startern ist Ben Steffan aus Rieschweiler-Mühlbach in Westerhausen (Sachsen-Anhalt) bei einem Rennen zur deutschen Motocross-Meisterschaft gefahren.

Der Zehnjährige fährt als einer der jüngsten in der 65-Kubik-Klasse. Die Teilnahme am Bundesendlauf am 5. und 6. Oktober ist ihm schon sicher. Qualifiziert hierfür sind auch der Neo Zäuner aus Rieschweiler-Mühlbach und Matthis Weber aus Bottenbach. Beide starten in der 85-Kubik-Klasse.

„Wir sind superzufrieden. Ben fährt ja sein erstes Jahr in dieser Klasse“, sagt Vater Sascha Steffan. Im Südwestcup liegt sein für den MSC Fischbach startender Sohn nach sechs von zehn Rennen auf Rang acht unter 18 Fahrern. Bei den 85ern belegen Matthis Weber und Neo Zäuner im Südwestcup die Plätze sechs und sieben unter 23 Fahrern. Beide sind ebenfalls für den MSC Fischbach am Start. Die Qualifikation zum Bundesendlauf erfolgt über die Rheinland-Pfalz- und Saarlandmeisterschaften, die beim Südwestcup ausgetragen werden. Letztlich entscheidet der ADAC Pfalz über die Nominierungen.