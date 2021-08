Interview: Es sieht ganz danach aus, als ob der MSC Fischbach auch 2021 wegen der Corona-Pandemie keine Motocross-Rennen auf seiner rund 1500 Meter langen Sandpiste „Im Loch“ ausrichten wird. Dennoch wird dort gefahren. Die RHEINPFALZ sprach mit dem Sport-Vorstand des Vereins, dem Pirmasenser Lutz Gerlach.

Herr Gerlach, wie lautet der Stand der Planungen: Gibt es 2021 Rennen „Im „Loch“?

Wir hatten geplant, den Südwestcup am 12. und 13. Juni auszurichten, also sechs Wochen später als ursprünglich vorgesehen. Alles unter dem Vorbehalt, dass es während der Pandemie ermöglicht wird. Nach längerer Diskussion in der Vorstandschaft haben wir ihn abgesagt. Den für Ende September terminierten Bundesjugendendlauf haben wir schon vorher abgegeben, der wird auch nicht bei uns stattfinden. Wir hätten einen Waschplatz und ein größeres Fahrerlager erstellen müssen – das hätten wir in der Kürze der Zeit nicht realisieren können. Wir haben dem Verband die Absage sehr zeitig mitgeteilt, damit genügend Zeit bleibt, einen anderen Veranstaltungsort zu finden.

Wäre denkbar, die Rennen auch ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, wie es beispielsweise im Profifußball und der Leichtathletik derzeit praktiziert wird?

Den Südwestcup ohne Zuschauer stattfinden zu lassen, davon sind wir nach einer Sitzung der Vorstandschaft Ende April abgerückt. Keiner von uns hat Lust auf „Geisterrennen“. Wir waren die Gesamtsituation ab, was wann wieder möglich ist. Derzeit kann niemand etwas Verlässliches planen. Im Übrigen hat der Verband alle Rennen bis Ende Juni ausgesetzt.

Wird auf der Sandpiste des MSC „Im Loch“ trainiert?

Wir haben wieder mit dem Training für Vereinsmitglieder begonnen. Trainieren darf unter strenger Einhaltung der Corona-Bestimmungen nur, wer angemeldet ist und einen aktuellen negativen Coronatest vorweisen kann. Das funktioniert ganz gut. Im Mai ist geplant, unter Beachtung der Hygiene- und Abstandsregeln auch begrenzt Gäste trainieren zu lassen.

Wie groß sind die finanziellen Verluste des MSC Fischbach, nachdem schon 2020 beide Rennveranstaltungen der Pandemie zum Opfer gefallen sind? Hat der Verein finanzielle Unterstützung erhalten?

Wir haben keine Unterstützung erhalten. Wie sich das auf die Finanzsituation im Verein auswirkt, dazu möchte ich jetzt noch keine Auskunft geben. Man kann sich aber denken, dass die Einnahmen an allen Ecken und Enden fehlen.

Hat sich die Pandemie auf die Mitgliederzahlen ausgewirkt?

Es haben einige Mitglieder gekündigt, aber es sind auch neue Mitglieder dazu gekommen, sodass wir keinen Mitgliederschwund verzeichnen. Wir hoffen natürlich, vor allem jüngere Motorsport-Interessierte gewinnen zu können.